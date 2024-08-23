Incidente mortale a Brisighella, 15enne perde la vita

2024-08-23

Il minore era in sella a un motociclo da enduro

L'incidente è avvenuto verso le 15.50 in via Rio Chiè. Secondo una primissima ricostruzione il 15enne era in sella a una moto 50cc marca Malossi e stava percorrendo, pare assieme ad altri coetanei, anche loro in scooter, le stretta via da monte verso la provinciale brisighellese. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina intervenuta per I rilievi di legge, il giovane, all'altezza del civico 25, dietro una curva cieca, si è schiantato contro un suv Kia, condotto da un 49enne faentino che proveniva dalla direzione opposta. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118 intervenuti sul posto. La notizia dell'incidente ha raggiunto velocemente i familiari che disperati si sono recati sul luogo del sinistro. Il ragazzino abitava a Fognano. La piccola comunità si è stretta attorno al dolore della famiglia. Decine i messaggi di cordoglio sulle diverse pagine dei social.