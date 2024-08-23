Strappa il Rolex a una ragazza all’uscita dalla discoteca a Milano Marittima, arrestato ragazzo di 18 anni

2024-08-23

Il giovane avrebbe prima palpeggiato e spinto a terra la ragazza, poi le avrebbe strappato l'orologio

Nella notte tra martedì e mercoledì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia Milano Marittima hanno tratto in arresto un giovane di 18 anni, ritenuto responsabile di rapina ai danni di una turista straniera.

I fatti si sarebbero verificati intorno alle 4 del mattino di mercoledì 21 agosto, quando la ragazza, dopo essere uscita da una discoteca di Milano Marittima dove aveva trascorso la serata in compagnia della sorella ed alcune amiche, sarebbe stata seguita da uno sconosciuto che, dopo averla palpeggiata e spinta a terra, con violenza le ha strappato dal polso l’orologio Rolex, dandosi alla fuga.

Le immediate ricerche avviate a seguito della segnalazione al numero di emergenza 112, hanno consentito alla pattuglia prontamente intervenuta di rintracciare il rapinatore sulla base della descrizione fornita dalla vittima. L’uomo è stato quindi condotto in caserma per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento, mentre alla ragazza è stato restituito l’orologio sottratto.

Sulla base di quanto accertato e ricostruito dai militari, il giovane è stato tratto in arresto e su disposizione del magistrato di turno è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma di Milano Marittima fino all’udienza di convalida di ieri mattina.