Lugo: terminata la tinteggiatura esterna della scuola dell’infanzia «Fondo Stiliano»

2024-08-29

È stato l'ultimo intervento di ripristino dai danni dell'alluvione

Sono terminati i lavori di tinteggiatura integrale delle facciate esterne della scuola per l'infanzia statale «Fondo Stiliano» di Lugo, danneggiate dall'alluvione.

L'importo dei lavori è stato di circa 27mila euro.

Si è trattato dell'ultimo intervento per il ripristino del plesso, che aveva subito danni in particolare ai pavimenti, agli intonaci e battiscopa, oltre agli arredi delle aule e degli spazi comuni.

Il ripristino è stato finanziato dai 300mila euro raccolti tramite l’iniziativa «Sosteniamo l’Emilia-Romagna», lanciata da Conad e Commercianti indipendenti associati negli oltre 3.300 punti vendita Conad in tutta Italia, con la partecipazione dei clienti, dei soci e delle cooperative Conad.