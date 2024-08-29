Manutenzione straordinaria urgente: Ponte Mobile chiuso al traffico nella notte tra giovedì e venerdì
Lavori urgenti per garantire la sicurezza: traffico interrotto dalle 23 alle 6
A causa lavori di manutenzione straordinaria il ponte resterà chiuso al traffico nella notte tra oggì (giovedì 29 agosto) e domani (venerdì 30 agosto), dalle ore 23 di oggi alle ore 6 di domani.
Lo comunica l’autorità Portuale alla luce dei periodici controlli svolti questa mattina: gli interventi si sono resi necessari ed urgenti al fine di garantire la sicurezza del transito veicolare sul ponte mobile sul canale Candiano.