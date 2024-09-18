Il gran premio Nuvolari attraversa la Bassa Romagna

2024-09-18

Nella mattinata di domenica 22 settembre

La trentaquattresima edizione del gran premio Nuvolari, una delle più importanti manifestazioni dedicate alle auto storiche al mondo, passerà dalla Bassa Romagna nella mattinata di domenica 22 settembre.

Sono oltre trecento le auto - costruite tra il 1923 e il 1978 e provenienti dalle più importanti collezioni del mondo - che a partire dalle 9.30 venendo da Faenza transiteranno prima da Cotignola, poi da Lugo verso le 9.45. Qui, nelle piazze Baracca, Trisi e Martiri, si svolgerà per la prima volta a Lugo una prova di regolarità cronometrata, una passerella a bassa velocità che consentirà agli appassionati di gustarsi più passaggi di questi veicoli straordinari.

Successivamente la carovana raggiungerà Ca’ di Lugo per dirigersi poi verso Conselice, dove le prime auto arriveranno dopo alle 10.

Maggiori informazioni sulla manifestazione, sul percorso e sui concorrenti sono disponibili sul sito dell’organizzazione www.gpnuvolari.it.