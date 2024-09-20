Bagnacavallo: emergenza maltempo, il punto di oggi 20 settembre

2024-09-20

L’acqua continua a defluire dalla rottura dell’argine del Lamone, anche se più lentamente

Mentre proseguono le attività di soccorso nelle zone colpite dall’alluvione, è partita la programmazione degli interventi di ripristino nell’ambito del Centro Operativo Comunale (Coc), che vede impegnati, accanto al Comune e all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, le Colonne Mobili della Protezione Civile Lombardia e di Trento, Hera e il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

La situazione più delicata è nella frazione di Traversara, dove è stata disposta una zona rossa per consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire nella parte dell’abitato maggiormente colpita. L’acqua continua a defluire dalla rottura dell’argine del Lamone, anche se più lentamente, e perciò si iniziano a pianificare i primi interventi di sgombero e pulizia.

Sempre per ragioni di sicurezza, Italgas ha temporaneamente disposto la chiusura del gas nell’area, in attesa delle necessarie riparazioni alla rete.

L’area interessata dagli allagamenti è interdetta alla circolazione veicolare: si raccomanda di rispettare i divieti e le chiusure stradali per non intralciare gli interventi dei mezzi di soccorso e di lavoro.

Ampie zone allagate si estendono poi nelle campagne fra Traversara e Villanova, fino alle vie Cocchi, Aguta e Superiore, dove i canali della rete secondaria stanno veicolando le acque fuoriuscite dal fiume e vi sono diverse abitazioni ancora allagate.

Da tante parti iniziano a giungere manifestazioni di solidarietà e supporto.

Sul fronte donazioni, è attiva una campagna di raccolta fondi a cura dell’associazione Il Senato di Villanova (IBAN IT27R0627067491CC0770112920 – Causale Traversara).

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani, sabato 21 settembre, un’allerta arancione. È stata comunque disposta la chiusura delle scuole del territorio comunale ed è soppresso il mercato settimanale di Bagnacavallo.

Per emergenze è attivo il numero verde della Polizia Locale 800 072525.

Per segnalazioni e richieste di interventi tecnici e ripristini è invece attivo, dalle 8 alle 20, il numero 334 2192758, gestito dall’Urp del Comune.

Info:

www.comune.bagnacavallo.ra.it