Le riflessioni su un tema d’attualità

Ravenna ospiterà dal 25 al 27 ottobre la 22a edizione di “GiovinBacco in Piazza”: in cinque piazze del centro storico spazi dedicati alle degustazioni di vino e alla gastronomia. L’edizione 2024 è anche all’insegna della solidarietà per i cittadini colpiti dall’alluvione. Come hanno spiegato gli organizzatori, a sostegno andrà il 50% del ricavato della vendita del vino, donato da varie cantine, nello stand gestito dal Lions Club Ravenna Bisanzio in piazza del Popolo.

Senza mettere in dubbio il valore dell’evento, vari cittadini e osservatori locali continuano ad interrogarsi – con riflessioni di valenza più generale – sull’utilizzo delle piazze storiche e dei luoghi d’arte di Ravenna per manifestazioni di questo tipo. Il rischio paventato è quello di stravolgere l’uso originario di spazi di rilevanza artistica e culturale.

Ulteriori domande riguardano il legame con territorio, visto che Ravenna non è particolarmente nota per la produzione vinicola.

Un altro tema è legato al consumo consapevole di alcolici. Pur essendo il vino proposto di alta qualità, vi sono preoccupazioni per i rischi legati al consumo eccessivo. Certo, in Piazza del Popolo sarà allestita una postazione dell’Unità di Strada Ravenna, programma “Sicuramente Insieme”: per il pubblico informazioni utili sul corretto consumo di alcol e per la guida sicura; sarà possibile inoltre provare l’etilometro monouso.

L’iniziativa è apprezzata, ma alcuni si chiedono se non si possa fare di più in materia di sensibilizzazione e consapevolezza, coinvolgendo maggiormente gli enti pubblici nella prevenzione e nella promozione di comportamenti responsabili.