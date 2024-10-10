“Aumentano le persone che chiedono aiuto”: +17% rispetto all’anno precedente

“La povertà è crescita a Faenza”. A dirlo è “Sperare e agire con il creato. Carità generatrice di pace”, il rapporto della Caritas diocesana riferito all’anno 2023, presentato nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre dal direttore, don Emanuele Casadio e dal vescovo Mons. Mario Toso.

Nel 2023, la Caritas ha assistito oltre 1800 persone, con un incremento del 17% rispetto all’anno precedente, un dato che riflette una realtà sempre più complessa, caratterizzata da precarietà lavorativa, disuguaglianze economiche e, negli ultimi anni, anche dagli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. Il documenta evidenzia come la povertà colpisca in modo particolare le persone straniere, che rappresentano il 76% degli utenti dei servizi Caritas. Tra gli italiani, invece, prevale una condizione di fragilità legata a eventi critici come la perdita del lavoro o problemi familiari. I bisogni delle persone che si rivolgono alla Caritas sono molteplici e vanno dall’assistenza economica all’aiuto per trovare un alloggio, passando per il sostegno alimentare. In particolare, è emersa una forte richiesta di supporto per far fronte ai costi dell’energia elettrica e dei beni di prima necessità.

Il 25% delle persone che si rivolgono alla Caritas dichiara di soffrire di gravi difficoltà economiche, legate principalmente alla mancanza o insufficienza di reddito. Questa situazione di precarietà si riflette anche sul fronte occupazionale, con un 19% degli utenti che segnala problemi legati al lavoro, spesso correlati alla crisi economica generale. Nel 2023, 5.684 persone hanno richiesto un posto letto nei dormitori della Caritas, con una media di 16 persone accolte ogni notte. Elevato poi il numero di persone che si sono rivolte alla mensa nel 2023: quasi 11mila i pasti distribuiti per una media di circa 16 persone a ogni apertura (numero che però potrebbe essere stato influenzato dalle due alluvioni di maggio 2023) incrementato del 38% rispetto al 2022 mentre 2.692 le borse viveri distribuite raddoppiate rispetto al 2019.

Nel 2023 sono stati circa 140 volontari che hanno aiutato a svolgere tutte le attività del Centro di Ascolto, da chi serve il pasto caldo in mensa a chi guida il mezzo per portar via il cartone all’isola ecologica o a chi accoglie la persona che bussa alla porta. A questo numero si aggiungono 11 giovani volontari scout che hanno scelto di fare l’anno di servizio presso le attività della mensa, la preparazione e distribuzione dei pacchi viveri e il servizio docce presso il Centro di Ascolto. Sono passati circa 13 ragazzi sospesi dalla scuola, i 5 lavoratori di pubblica utilità che per diversi motivi hanno dovuto svolgere delle ore socialmente utili e i giovani che hanno scelto di svolgere il progetto Lavori in Unione.



