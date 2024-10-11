





Facilitatori a disposizione dei cittadini per l’accesso e l’utilizzo dei servizi online





Sono già quasi cinquecento i cittadini della Bassa Romagna che si sono rivolti ai punti di facilitazione digitale per ricevere gratuitamente supporto per l’accesso e l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali.

Nei punti di facilitazione digitale, attivi in tutti i Comuni della Bassa Romagna, i cittadini possono infatti avvalersi gratuitamente del supporto di facilitatori per imparare i rudimenti delle tecnologie digitali: l’utilizzo di internet, dei dispositivi e dei servizi pubblici digitali, da quelli più generici (per esempio come gestire le proprie email o pec, come fare segnalazioni e reclami online, come prenotare online gli appuntamenti) a quelli relativi a specifiche piattaforme (per esempio come attivare lo Spid – il sistema pubblico di identità digitale), il fascicolo sanitario elettronico, come effettuare un pagamento online con PagoPa, come stampare i certificati anagrafici o prenotare la carta d’identità elettronica.

Ad oggi, a quattro mesi dall’avvio del servizio, sono stati già 584 gli accessi agli sportelli, da parte di 474 utenti unici: è infatti possibile accedere più volte, in base alle proprie necessità.

I punti di facilitazione sono attivi in municipio ad Alfonsine e nelle delegazioni comunali di Filo e Longastrino, alla biblioteca «Giuseppe Taroni» di Bagnacavallo e in biblioteca a Villanova di Bagnacavallo, in municipio a Conselice, in municipio a Bagnara di Romagna, in municipio a Cotignola, alla biblioteca «Carlo Piancastelli» di Fusignano, alla biblioteca «Fabrizio Trisi» di Lugo e alla delegazione di Voltana, al centro giovani Jyl di Massa Lombarda e alla scuola primaria «Giovanni Pascoli» di Sant’Agata sul Santerno.

Chiunque può prenotare un appuntamento nel puntodi facilitazione più comodo, contattando l’Urp del proprio Comune di residenza, oppure il numero verde regionale gratuito 800 141 147. È inoltre possibile prenotare un appuntamento al link https://bit.ly/UCBR_digitalefacile.

Il progetto è realizzato con la cooperativa sociale Villaggio globale, a seguito dell’accordo con la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione della misura 1.7.2 del Pnrr «Rete dei servizi di facilitazione digitale», finanziata dall’Unione europea.