Verrà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria che durerà per tutta la prossima settimana

Nella giornata di lunedì 14 ottobre, e per tutta la prossima settimana, a Cervia, verrà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria al ponte mobile.

Per eseguire degli interventi è necessario chiudere l’infrastruttura al transito dei veicoli; mentre, il transito a pedoni e a biciclette nei due marciapiedi laterali, viene garantito. Per i veicoli provenienti da Cervia e da Milano Marittima, poi, saranno previsti segnali di deviazione con percorsi consigliati.

Il lavoro consiste nel ripristino dello strato di materiale carrabile ruvido realizzato con collante e con quarzo granuloso, garantendo, così, la sicurezza della circolazione stradale. Inoltre, vengono effettuati anche interventi di risistemazione delle parti usurate con saldature stuccature, con resine e con collanti.

Di seguito, la scheda informativa del ponte mobile di Cervia, oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria in programma la prossima settimana: