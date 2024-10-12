Verrà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria che durerà per tutta la prossima settimana
Nella giornata di lunedì 14 ottobre, e per tutta la prossima settimana, a Cervia, verrà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria al ponte mobile.
Per eseguire degli interventi è necessario chiudere l’infrastruttura al transito dei veicoli; mentre, il transito a pedoni e a biciclette nei due marciapiedi laterali, viene garantito. Per i veicoli provenienti da Cervia e da Milano Marittima, poi, saranno previsti segnali di deviazione con percorsi consigliati.
Il lavoro consiste nel ripristino dello strato di materiale carrabile ruvido realizzato con collante e con quarzo granuloso, garantendo, così, la sicurezza della circolazione stradale. Inoltre, vengono effettuati anche interventi di risistemazione delle parti usurate con saldature stuccature, con resine e con collanti.
Di seguito, la scheda informativa del ponte mobile di Cervia, oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria in programma la prossima settimana:
- progettato da Giancarlo De Carlo, architetto, rappresenta un’importante infrastruttura della città di Cervia, in grado di permettere la fruizione degli ampi spazi di banchina posti a nord di via delle Paratoie fino al ponte Cavour, e, contemporaneamente, rappresenta uno dei principali elementi di collegamento viario tra la zona di Cervia-Borgomarina e di Milano Marittima. Il ponte mobile basculante di Cervia è un’opera progettata alla fine degli anni Novanta e costruita nel 2001. Nel 2017, per garantire un impiego in sicurezza e continuativo in previsione di una maggiore frequenza delle aperture richieste dall’amministrazione comunale cervese, sono stati eseguiti importanti interventi di manutenzione straordinaria sulle principali componenti elettriche, oleodinamiche e meccaniche del ponte. Attualmente, vengono eseguite dal soggetto gestore quattro aperture giornaliere nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, oltre a ulteriori aperture giornaliere e straordinarie nei periodi di bassa stagione, per più di 450 aperture all’anno. Negli ultimi sette anni, il funzionamento del ponte è stato garantito con continuità, a esclusione di singole interruzioni e di singoli bloccaggi dovuti a problematiche su elementi puntuali, prontamente risolti in giornata