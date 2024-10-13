L’esponente del PRI ravennate commenta con soddisfazione il Decreto approvato in questi giorni dal Governo

“Meglio tardi che mai, si potrebbe considerare, visto il Decreto sull’ambiente presentato dal ministro Pichetto Fratin ed approvato in questi giorni dal Governo che autorizza i pozzi estrattivi a 9 miglia, rispetto alle 12 precedenti, con l’intenzione di intensificare la ricerca di idrocarburi in Adriatico e nuove possibili concessioni” afferma Giannantonio Mingozzi, esponente del PRI ravennate.

“L’intenzione di aumentare la produzione di gas nazionale è sacrosanta, come repubblicani l’abbiamo sempre auspicata anche a fronte del rischio che i Paesi dell’altra sponda prosciughino le risorse italiane, pur non avendone diritto; il costo dell’energia minaccia di salire ancora, particolarmente in vista della stagione invernale, e questo per famiglie e imprese sarebbe un nuovo salasso” continua l’esponente del PRI.

“Sgombrando il campo da quel Pitesai che ha provocato solo ritardi ed errori di zonizzazione degli impianti di nuova estrazione, è sperabile a questo punto che si torni a parlare di nuove opportunità per le imprese ravennati e di maggior tranquillità per coprire in futuro il fabbisogno italiano; questo nuovo Decreto è un primo passo, dopo alcuni anni di indifferenza, verso un utilizzo razionale delle nostre risorse uscendo dal rischio di prezzi condizionati dalle grande potenze produttrici; nel contempo – conclude Giannantonio Mingozzi -, ci fa piacere come repubblicani che la forza lavoro e le nuove tecnologie che mettono in campo le imprese, in particolare del distretto ravennate, siano utili a colmare il fabbisogno energetico dell’Italia grazie all’impegno di Ravenna che con il rigassificatore, l’eolico e tutte le innovazioni che garantiscono estrazioni sicure dai pozzi, si conferma la città più attiva e responsabile del Paese in materia di energia e risorse da mettere a disposizione”.

