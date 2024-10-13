Tamponamento a catena con quattro veicoli coinvolti

Ancora un incidente mortale sulle strade ravennati, dopo quello in cui ha perso la vita una donna a Glorie di Bagnacavallo, sempre nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, si è verificato un tamponamento a catena in via Sant’Alberto all’incrocio con via Alberete. Nel sinistro sono stati coinvolti un furgone, due auto e un carro attrezzi. A seguito dello scontro una delle auto è finita nel fosso. Immediato l’intervento dei soccorsi con personale del 118 e Vigili del fuoco, questi ultimi hanno estratto un 41enne, in condizioni critiche, dall’auto nel fosso, l’uomo è stato portato d’urgenza al Bufalini di Cesena, ma purtroppo ha perso la vita.

Polizia locale per i rilievi.