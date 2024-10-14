Sabato 19 ottobre alle 10 presso il Parco della Scuola comunale d’arte

Un nuovo trebbo proposto dall’associazione Humusapiens, dal titolo “Intelligenze locali al femminile”, verrà proposto sabato 19 ottobre alle 10 presso il Parco della Scuola comunale d’arte di via Bedeschi 9 a Bagnacavallo.

Interverranno donne che hanno trovato ognuna un modo diverso di esprimere la propria creatività, altre si potranno presentare spontaneamente.

«I trebbi sono delle bellissime occasioni – osservano da Humusapiens – per incontrarsi, presentarsi, parlare insieme guardandosi in faccia, scoprire cosa abbiamo in comune e cosa ci rende unici. I trebbi nei parchi hanno il valore aggiunto degli alberi attorno e offrono la possibilità anche ai passanti di unirsi alla conversazione.

All’incontro potranno partecipare naturalmente sia donne che uomini: per chiunque è interessante conoscere i percorsi degli altri, magari si trovano stimoli per migliorare la vita.»

In caso di maltempo l’incontro si terrà nella saletta comunale del complesso di via Bedeschi.

L’ingresso è libero.

L’iniziativa fa parte del progetto “Coltivare la nostra umanità”, nell’ambito della programmazione culturale 2024 del Comune dedicata al paesaggio umano.

Per informazioni:

334 3312289

ass.humusapiens@gmail.com

Facebook: gruppo HumuSapiens