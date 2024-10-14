





Appuntamento mercoledì 16 ottobre nell’ottantesimo anniversario della morte in battaglia









È caduto in battaglia a soli diciotto anni, l’11 settembre di ottanta anni fa, Esiodo Rava, partigiano cotignolese a capo di un plotone della 36esima Brigata Garibaldi «Alessandro Bianconcini». Per questo fu insignito della medaglia d’argento alla memoria al valore militare.

La sezione di Cotignola dell’Anpi intende ricordare il suo sacrificio e ha organizzato il memorial «Esiodo Rava», un incontro pubblico che si terrà mercoledì 16 ottobre alle 20.30 al teatro Binario di Cotignola.

Dopo un’introduzione alla serata di Antonio Ricci, presidente di Anpi di Cotignola, seguirà la conferenza sul tema «La luna nera del fascismo non tramonta mai», con il giornalista Claudio Visani in dialogo con il giornalista e regista cinematografico Paolo Soglia; in chiusura la proiezione del docufilm 1943: l’ora della scelta di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni rivolgersi all’Urp del Comune di Cotignola allo 0545 908871, mail eventi@comune.cotignola.ra.it .

Tutte le iniziative organizzate in provincia di Ravenna nell’ambito dell’80esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo sono inserite nel portale calendario80.istoricora.it, a cura dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia.