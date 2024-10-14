Il sinistro in via Sant’Alberto. Tantissimi i messaggi di cordoglio

Un tragico weekend, quello del 12 e 13 ottobre, sulle strade ravennati che hanno mietuto diverse vittime: fra loro c’è anche Antonio Mazzetti, 58 anni, storico cuoco e titolare della Taverna di San Romualdo.

Dalle prime informazioni, domenica 13 ottobre il 58enne stava percorrendo, in sella alla sua moto, via Sant’Alberto verso Ravenna quando un trattore ha iniziato a svoltare in via Carlina. Mazzetti ha provato a frenare, ma ha finito per scontrarsi contro il mezzo agricolo.

Sul luogo si sono precipitati i soccorsi, ma a nulla sono i valsi i tentativi di rianimazione. Intervenuti anche Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Tantissimi i messaggi di cordoglio dalla comunità ravennate.