





Due appuntamenti, il 4 novembre nel capoluogo e il 10 novembre a San Potito

Lugo celebra la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Lunedì 4 novembre presso il sacrario dei caduti, nella chiesa degli ex padri Cappuccini in via Cardinal Massaia 5, alle 10 verrà deposta una corona alla lapide esterna. A seguire la celebrazione della santa messa a suffragio di tutti i caduti officiata dal vescovo Giovanni Mosciatti. Al termine del rito religioso sono previsti gli interventi istituzionali.

La cerimonia è organizzata dal Comune con la collaborazione dell’Unuci.

Domenica 10 novembre a San Potito verranno commemorati i caduti di tutte le guerre. Alle 11.15 ritrovo delle autorità civili e religiose nel piazzale della chiesa, dove alle 11.30 è prevista la celebrazione della santa messa; alle 12.15 preghiera e deposizione di una corona al monumento dei caduti, alle 12.30 aperitivo nella sala parrocchiale, dove sono previsti gli interventi istituzionali. Interverranno un rappresentante dell’Amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche d’arma, del volontariato e partigiane.

Entrambi gli appuntamenti sono aperti a tutta la cittadinanza.