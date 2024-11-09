Operazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Ravenna, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Questore di Ravenna, Dott. Lucio Pennella, per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nelle aree centrali della città e, in particolare, presso la zona della stazione ferroviaria, nella serata di eri ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario.

Durante un servizio di pattugliamento, gli agenti hanno avvistato un soggetto seduto su una panchina che, alla vista del veicolo della Polizia, tentava di darsi alla fuga a bordo di una bicicletta, disfacendosi maldestramente di un involucro gettato per terra.

Gli operatori, dunque, hanno prima fermato l’uomo, per poi procedere ad un’accurata perquisizione personale. L’individuo è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e di circa 150 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa anche in diversi involucri di cellophane termosaldati, rinvenuti nella tasca del giubbotto.

In considerazione della quantità e della modalità di frazionamento delle sostanze, che evidenziavano una finalità di spaccio, nonché valutata la pericolosità sociale del soggetto, già pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, le Volanti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto dell’uomo. Lo stesso è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa dell’udienza di convalida.