“Corso sulla sicurezza online: come evitare le insidie del web!”

2024-12-04

Domani, giovedì 5 dicembre, al MAR

Inizierà domani, giovedì 5 dicembre, dalle 15 alle 16, nel Laboratorio Aperto del MAR (Museo d’Arte della Città) al 2° piano, in via Di Roma 13, un "Corso sulla sicurezza online: come evitare le insidie del web!", rivolto ai cittadini.

L’iniziativa, che si articolerà in tre edizioni ed è gratuita, è promossa dal Comune e svolta dai facilitatori del progetto digitale.

Le altre due edizioni si svolgeranno giovedì 12 e giovedì 19 dicembre, dalle 15 alle 16, nella stessa sede.

Per prenotarsi i cittadini possono accedere al seguente link: https://affluences.com/digitale-facile-ravenna oppure telefonare allo 0544.482482.