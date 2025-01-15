Allenatore e dirigente di basket, per anni presidente del Panathlon e della Riunione Cattolica Torricelli. Sabato mattina i funerali. Il sindaco Isola: “Ha lasciato un segno profondo nella vita sociale e sportiva della nostra città”.

Nella giornata di martedì, all’età di 83 anni, si è spento Ivo Garavini, figura di rilievo nello sport e nell’associazionismo, noto per la sua passione e il suo impegno. Nel basket, disciplina che aveva praticato in gioventù, Garavini si era distinto prima come allenatore e direttore sportivo della squadra maschile dell’ORSA, successivamente, verso la fine degli anni Sessanta, aveva assunto l’incarico di direttore sportivo del Club Atletico Faenza, squadra di basket femminile che militava all’epoca nelle massime serie nazionali. Tra le passioni nello sport anche quella per il calcio che lo aveva portato a ricoprire l’incarico di Probiviro della sezione locale del Milan Club. Le sue competenze e la sua dedizione allo sport lo portarono ad assume ruoli di prestigio anche all’interno del Panathlon Club di Faenza, dove fu membro del direttivo e presidente tra il 2004 e il 2007 e attualmente era membro del collegio dei revisori. Inoltre, guidò la Commissione Fair Play dell’Area 5 Emilia-Romagna e Marche, promuovendo i valori etici dello sport. Nel sociale, Ivo Garavini è stato presidente dello storico Circolo della Riunione Cattolica Torricelli tra il 2017 e il 2023, dove ha saputo trasformare questo spazio in un luogo di aggregazione, confronto e solidarietà, soprattutto a sostegno degli anziani e delle persone più vulnerabili.

Ivo Garavini lascia la moglie, Olga e i figli, Massimo e Stefano. I funerali si terranno sabato alle 10 alla parrocchia del Paradiso.

Il ricordo del sindaco, Massimo Isola



«Ho conosciuto Ivo Garavini durante gli anni del suo impegno alla Riunione Cattolica Torricelli. Era un animatore appassionato e costruttivo, sempre in prima linea nel trasformare questo spazio in un luogo di aggregazione, di incontro e di riflessione. Ivo non è stato soltanto un grande animatore sociale, ma anche uno straordinario uomo di sport: allenatore, educatore e formatore, ha sempre visto lo sport non solo come competizione, ma come un momento di crescita personale e comunitaria. Con il suo impegno, ha lasciato un segno profondo nella vita sociale e sportiva della nostra città. A nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia per questa dolorosa perdita».