Dalle ore 7 di martedì 21 gennaio fino a mercoledì 5 febbraio

Per lavori alla rete fognaria a Faenza, dalle ore 7 di martedì 21 gennaio fino a mercoledì 5 febbraio sono previste modifiche alla viabilità nelle seguenti strade:

Via Mura Torelli

Nel tratto compreso tra il civico 25 e l’intersezione con il tratto in salita di via Lapi: divieto di transito per tutti i veicoli.

Nel tratto compreso tra l’intersezione semaforica con corso Saffi e l’intersezione con il tratto in salita di via Lapi: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Nel tratto compreso tra l’intersezione semaforica con corso Saffi e il civico 25: istituzione del doppio senso di circolazione per i veicoli al servizio di residenti o frontisti; per i veicoli circolanti in via Mura Torelli con direzione Firenze – Ravenna, istituzione di STOP e dare precedenza all’intersezione semaforica.

Via Torricino

Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su tutta la via.

Inversione del senso di marcia, che viene modificato con direzione Bologna-Forlì.

All’intersezione via Torricino/via Mura Torelli, per i veicoli circolanti in via Torricino: STOP e dare precedenza, obbligo di svolta a destra, divieto di accesso in via Mura Torelli in direzione Ravenna.

Via San Giovanni Bosco

Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Torricino e l’intersezione con via Baroncini/via Mura Torelli: inversione del senso di marcia, che si modifica in direzione Ravenna – Firenze; obbligo di svolta su via Torricino per tutti i veicoli circolanti in via San Giovanni Bosco; divieto di accesso in direzione Ravenna alle intersezioni con via Comandini e via Torricino; obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Comandini.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori collocare tutta la segnaletica necessaria, compresa la cartellonistica informativa anche nelle intersezioni limitrofe interessate dalle modifiche alla viabilità, indicare percorsi alternativi e garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali situati lungo i tratti oggetto dei lavori.