Pronto intervento dei tecnici di Hera: il guasto dovrebbe essere riparato entro sera

Rottura della condotta idrica di via Selice a Conselice intorno alle 16.30 di oggi, mercoledì 5 febbraio: interrotta la fornitura dell’acqua in tutto l’abitato di Lavezzola. Come riportato da Hera, la rottura si sarebbe verificata nell’ambito dei lavori SNAM.

Le squadre di pronto intervento idrico di Hera sono intervenute immediatamente e stanno procedendo con la riparazione della rottura, che si presume sia completata entro sera, salvo imprevisti: nel frattempo, per far fronte alle esigenze immediate delle utenze della zona, dalle 18.30 circa sarà in funzione un’autobotte in Piazza dei Caduti a Lavezzola.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.