





la neocentenaria ha ricevuto la vicista della sindaca Elena Zannoni





Mercoledì 5 febbraio 2025 ha compiuto cento anni Carolina Cristofari di Bizzuno. Circondata dall’affetto dei suoi cari, la neocentenaria ha ricevuto la visita della sindaca di Lugo Elena Zannoin, che le ha portato in omaggio una pergamena ricordo e gli auguri di tutta la cittadinanza.

Carolina Cristofari è nata a Sant’Agata sul Santerno il 5 febbraio 1925 da genitori di origini lughesi. Rimasta orfana di mamma all’età di due anni, è stata cresciuta dal padre e dalla nonna paterna. Ha frequentato la scuola fino alla quarta elementare. Nella tarda adolescenza ha vissuto gli orrori della Seconda guerra mondiale, più volte sfollata per i bombardamenti.

In quel periodo conobbe il suo futuro compagno, Guido Melandri, nato il 31 gennaio 1925 cinque giorni prima di lei, che era originario di San Michele di Ravenna e che, con la sua famiglia, si trasferì a Bizzuno di Lugo nel 1927. Si sposarono nel 1955 ed ebbero due figli Antonio e Giacomo.

Ha lavorato come bracciante, sostenuta sempre dalla Camera del lavoro di Lugo, partecipando agli incontri Udi, poi anche come lavandaia e come casalinga dall’età di 9 anni fino a pochi anni fa.