Resta tuttora soppressa la fermata di Traversara centro

A partire da oggi, lunedì 10 febbraio, le linee 154, 183 e 187 riprendono ad effettuare il percorso ordinario transitando per Traversara. Le linee, lo ricordiamo, avevano subito delle modifiche a seguito degli eventi alluvionali dello scorso settembre e dei lavori necessari a ristabilire la normalità.

Resta tuttora soppressa, a seguito degli ingenti danni, la fermata di Traversara centro. In attesa di individuare un’alternativa gli utenti potranno utilizzare le fermate accessibili.

Gli orari sono consultabili sul sito web di Start Romagna: https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-ripristino-percorso-linee-154-183-187-dal-10-febbraio/.