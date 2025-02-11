Realizzato con finanziamento PNRR

Online da questa mattina il nuovo sito web istituzionale del Comune di Cervia, che sostituisce il precedente.

Il nuovo sito ha come indirizzo web https://comune.cervia.ra.it, adottando lo standard sui nomi a dominio della Pubblica Amministrazione. Il vecchio link https://comunecervia.it verrà ridiretto in automatico sul nuovo.

“Questo importante traguardo rappresenta un ulteriore passo verso la trasformazione digitale della nostra amministrazione e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini – ha dichiarato il sindaco Mattia Missiroli. – Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo strumento digitale che ci avvicina sempre di più ai nostri cittadini e che ha richiesto un lavoro notevole agli uffici dato che il sito si compone di migliaia di pagine”.

Il sito è stato realizzato con un finanziamento di oltre € 280.000 del PNRR Piano Nazionale di ripresa e resilienza della PA digitale 2026, nell’ambito della Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”.

Il nuovo sito web, al cui progetto stanno aderendo molte amministrazioni comunali, è stato studiato per rispondere pienamente a tutte le Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione emanate da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e dal bando del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Il finanziamento PNRR ha permesso al Comune di realizzare tutte le attività necessarie e di adottare la piattaforma “Municipium” di Maggioli spa, che gestisce la parte di front-office e back-office del sito.

Dal 15 gennaio è già attiva l’APP gratuita per smartphone “Municipium”, con la quale il cittadino può inviare segnalazioni, consultare le news, le allerta di protezione civile e avere informazioni utili.

Il nuovo sito risulta più intuitivo, facile da utilizzare e particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’accessibilità con lo scopo di rendere fruibili i contenuti a tutti gli utenti (anche ipovedenti e non vedenti), secondo i requisiti di legge e le Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici emanate da AGID.

Questa prima fase della messa on line servirà al Servizio Informatica anche per verificare la funzionalità e i contenuti del sito. Per alcune settimane quindi il nuovo sito sarà ”work in progress”.