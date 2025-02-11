Tragedia nella mattinata di martedì a Borgo Faina

Tragico incidente nella mattinata di oggi, martedì 11 gennaio, attorno alle 8.30, su via Dismano a Borgo Faina.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale una BMW e una Fiat 600 si sono scontrate frontalmente. Nel terribile schianto, che ha catapultato entrambe le vetture a bordo strada, un ragazzo di 20 anni ha perso la vita.

Vano purtroppo l’intervento dei sanitari del 118, sul posto con due ambulanze, supportati dai Vigili del Fuoco.

Il conducente della BMW è invece stato trasportato all’Ospedale di Ravenna, rimasto ferito gravemente non è però in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa per diverse ore, con il traffico deviato su via Cella.