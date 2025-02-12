Nell’abitazione del 46enne anche altre droghe e il materiale per confezionare le dosi

I militari del Comando Stazione Carabinieri di Mezzano hanno arrestato, in flagranza di reato, un 46enne residente a Longastrino, nel ferrarese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito nel corso di uno dei numerosi servizi di controllo del territorio svolti dall’Arma.

In particolare, nel corso del tardo pomeriggio dell’11 febbraio, i militari, durante un ordinario posto di controllo effettuato in località Mezzano, hanno intimato l’alt ad un’autovettura che percorreva la SS309.

Nella circostanza, già all’apertura del finestrino da parte dell’autista, gli operatori hanno avvertito un inconfondibile odore di stupefacente. Considerato inoltre un palese nervosismo dell’uomo, hanno quindi deciso di approfondire il controllo.

Nel corso della perquisizione, a conferma dei sospetti, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Le successive attività d’indagine hanno consentito di rinvenire, all’interno della sua abitazione a Longastrino, sostanza stupefacente di tipo marijuana, hashish e cocaina, per un peso complessivo di circa 120 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo, in sede di udienza di convalida dell’arresto, ha patteggiato la pena, venendo condannato a un anno ed otto mesi, pena sospesa.

L’azione di controllo specifica è da considerarsi quale prosecuzione di tutte quelle iniziative che i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno da tempo intrapreso per la lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

I Carabinieri precisano infine che la misura restrittiva è stata eseguita da parte del citato Reparto procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.