Un tributo a 12 personalità che hanno contribuito al progresso materiale o spirituale della società

Venerdì 21 febbraio, alle ore 10.30, presso il Tribunale di Ravenna si terrà l’inaugurazione della “Sala delle Donne”.

L’iniziativa che gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Ravenna e della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna presenta le figure femminili che hanno contribuito sul nostro territorio al progresso della società sotto più punti di vista, a livello culturale, imprenditoriale, scientifico, sociale e sportivo.

Il Gruppo nazionale Terziario Donna Confcommercio ha promosso la declinazione sui vari territori nazionali dell’iniziativa “Sala delle Donne”, inaugurata nel luglio 2016 a Montecitorio dalla allora Presidente della Camera Laura Boldrini, con l’obiettivo di dare visibilità a tutte le donne che, secondo quanto cita l’art. 4 comma 2 della Costituzione, abbiano contribuito significativamente “al progresso materiale o spirituale della società”, in epoche passate come ai giorni nostri, in settori diversi. Obiettivo del progetto è quello di redistribuire la memoria storica italiana e sollecitare una riflessione su un impegno femminile, costantemente presente, seppure in forme diverse, e in continua evoluzione.

Il Gruppo Terziario Donna della provincia di Ravenna ha raccolto questa proposta e, grazie alla preziosa collaborazione di enti, istituzioni e partner culturali, ha selezionato dodici figure di donne che sono rappresentate in questa galleria di ritratti. Sono donne che si sono battute per la loro posizione, ma anche per aprire la strada alle altre donne e per il miglioramento della società; sono figure emblematiche, condividono un percorso di affermazione del soggetto femminile nel passato o nel presente; hanno una biografia coerente in stretto legame con il territorio della provincia di Ravenna e hanno posto la questione di genere direttamente all’interno delle istituzioni, lottando per la loro posizione, o attraverso azioni di sensibilizzazione.