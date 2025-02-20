A processo per un post su Facebook su Arrigo Boldrini, Stella si era opposto al decreto penale di condanna. Sentenza attesa ad aprile

La Procura di Ravenna ha chiesto la condanna a quattro mesi per lo scrittore ravennate Gianfranco Stella con l’accusa di diffamazione a mezzo stampa a seguito della denuncia di Carlo Boldrini, figlio del comandate “Bulow” (Arrigo Boldrini) partigiano della 28ª Brigata Garibaldi. A darne notizia la stampa locale.

La denuncia scattò dopo un post su Facebook, in cui Stella definiva Bulow come “il boia di Codevigo” (città veneta dove nel 1945 vennero uccise 136 persone tra civili ed ex militari fascisti della Guardia Nazionale Repubblicana). La sentenza è attesa per aprile.

Sempre come si legge sui quotidiani in edicola oggi, l’avvocato Andrea Maestri, che assiste Carlo Boldrini, ha chiesto il risarcimento di 10 mila euro sottolineando, fra le altre cose, che l’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro non lo avrebbe mai nominato Arrigo Boldrini Cavaliere di Gran Croce “se non avesse avuto un curriculum specchiato” ed evidenziando come la tesi di Stella sia stata smentita anche dallo storico Alessandro Barbero. L’avvocato ha rilevato inoltre come Stella sia già stato condannato in sede civile per dichiarazioni analoghe.

Il saggista ravennate è invece difeso dall’avvocato Luca Tadolini che, come si legge sulla stampa locale sottolinea, tra l’altro, come il procedimento difetterebbe tecnicamente per la mancanza della querela oltre all’esposto. In più secondo Tadolini sarebbe violato il principio del divieto di doppio giudizio per via dell’assoluzione avvenuta nel 2002 anche in appello per le parole scritte da Stella in un saggio in cui venivano sostenute le stesse accuse contro i partigiani.