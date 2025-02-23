INCIDENTE MORTALE IN VIA CERBA

Tragico incidente nella serata di domenica su via Cerba

Ancora un tragico incidente con vittima un giovanissimo ragazzo. Nella serata di domenica 23 febbraio un 19enne è rimasto ucciso dopo essere finito fuori strada con la propria auto, una Fiat Panda.

Mentre percorreva via Cerba, tra via Sant’Alberto e via Canalazzo, la vettura è volata nei campi per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale. Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo.

Vani purtroppo i tentativi dei soccorritori del 118, intervenuti immediatamente con ambulanza e auto medica. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

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