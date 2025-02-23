Tragico incidente nella serata di domenica su via Cerba

Ancora un tragico incidente con vittima un giovanissimo ragazzo. Nella serata di domenica 23 febbraio un 19enne è rimasto ucciso dopo essere finito fuori strada con la propria auto, una Fiat Panda.

Mentre percorreva via Cerba, tra via Sant’Alberto e via Canalazzo, la vettura è volata nei campi per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale. Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo.

Vani purtroppo i tentativi dei soccorritori del 118, intervenuti immediatamente con ambulanza e auto medica. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.