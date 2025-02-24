Il sinistro poco fuori dal centro abitato di Prada

Attorno alle ore 17 poco fuori dal centro abitato si Prada in direzione Forlì, una Citroen C3 che procedeva verso Prada è uscita di strada nel fosso alla propria destra terminando la corsa contro il terrapieno all’ingresso del civico 23. A bordo dell’auto erano presenti tre donne tutte over 70. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti e mettere in sicurezza la vettura, tre ambulanze, due auto medicalizzate, la Polizia locale di Russi per i rilievi di legge e la Polizia locale della Romagna faentina per la viabilità. Due feriti sono stati centralizzati al Bufalini di Cesena con codici di massima e media gravità, la terza è stata trasportata all’ospedale di Ravenna con codice di media gravità. La viabilità è stata ordinata a senso unico alternato per più di un ora, creando problemi e lunghe code.