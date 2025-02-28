La Guardia Costiera ha garantito la sicurezza del trasferimento

Arrivata a Ravenna questa mattina, venerdì 18 febbraio, dopo cinque giorni di navigazione, la nave rigassificatrice BW SINGAPORE, battente bandiera del Regno Unito, proveniente da Cartagena (Spagna).

La Guardia Costiera ha garantito la sicurezza del trasferimento dell’unità, intervenendo con propri assetti sin dal suo ingresso nelle acque di interesse nazionale e fino all’arrivo a Ravenna.

Il dispositivo di sicurezza è stato attivato al largo di Pantelleria, dove la nave è stata presa in carico inizialmente dalla motovedetta CP 291 e successivamente da Nave Peluso CP 905 e Nave De Grazia CP 420. Le unità della Guardia Costiera hanno assicurato una costante cornice di sicurezza durante tutta la navigazione, fino all’arrivo della nave a Ravenna.

La BW SINGAPORE entrerà in funzione presso il terminale SNAM di rigassificazione del GNL (gas naturale liquefatto) di Ravenna, contribuendo al rafforzamento delle capacità nazionali di approvvigionamento energetico.

La Guardia Costiera, nel rispetto dei propri compiti istituzionali, conferma il proprio ruolo essenziale nella sicurezza della navigazione e del traffico marittimo, garantendo – attraverso una costante presenza e controllo delle acque nazionali – il supporto all’Industria nazionale, a salvaguardia della sicurezza energetica e degli interessi strategici del Paese.