Tragico schianto con lo scooter, perde la vita un uomo

2025-03-08

Incidente mortale nella serata di venerdì su via Fosso Dimiglio

Un altro incidente mortale sulle strade del ravennate. Il tragico schianto è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 7 marzo, attorno alle 19, su via Fosso Dimiglio, la circonvallazione che collega la rotonda Svezia, in zona caffè Mattei, alla rotonda Polonia, che incrocia via Canalazzo.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale uno scooter T-Max è entrato violentemente in collisione con un'auto e un furgoncino. L'uomo alla guida, classe '67, è morto sul colpo: vano purtroppo l'intervento dei sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso.

La strada è stata chiusa per i rilievi: la dinamica dell'incidente è al vaglio delle Forze dell'Ordine, ma secondo le prime informazioni il mezzo a due ruote avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta.