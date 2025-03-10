Bagnacavallo: “Marzo delle donne”, nuove iniziative fino alla fine del mese

2025-03-10

Celebrare e riflettere sull’importanza della donna in ogni aspetto della vita

Dopo i numerosi eventi organizzati a Bagnacavallo e Villanova per l’8 marzo, continuano le iniziative del “Marzo delle donne” coordinate dall’assessorato alle Pari Opportunità di Bagnacavallo con il supporto delle associazioni del territorio per celebrare e riflettere sull’importanza della donna in ogni aspetto della vita.

Mercoledì 12 marzo, alle 20.30, nella saletta didattica delle Cappuccine, ci sarà la presentazione del libro “Ninne Nanne Perfide” di Loretta Merenda (ed. Pendragon – con un commento di Dacia Maraini) e letture di Giusi Maestri. A cura di BiArt Gallery in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Il 13 e 27 marzo, dalle 20.30, presso la Ca’ di Pré a Villa Prati, si terranno i laboratori di primavera dal titolo “Villa Pratica”. Il 13 marzo il laboratorio sarà dedicato alla realizzazione di fiori in carta crespa, mentre il 27 marzo si imparerà a creare fiori di stoffa. L’iniziativa è a cura dell’associazione L’incontro. Per informazioni e iscrizioni: 331 2225830.

Martedì 25 marzo, alle 21, Cinema Palazzo Vecchio ospiterà la proiezione del film “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i sette fratelli Cervi”, con un’intervista ad Adelmo Cervi, nipote di Genoeffa Cocconi e figlio di Aldo Cervi. L’evento è organizzato da Cinecircolo Fuoriquadro e Anpi Bagnacavallo.

Lunedì 31 marzo, alle 19.30, al Teatro Goldoni si terrà l’incontro “Luoghi comuni e canzoni: una lunga storia d’amore” con Andrea Magnani accompagnato da Nicoletta Bassetti al violino. Informazioni e prenotazioni: 0545 61131 (Spi Cgil Bagnacavallo).

Martedì 25 marzo, alle 21, Cinema Palazzo Vecchio ospiterà la proiezione del film “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i sette fratelli Cervi”, con un’intervista ad Adelmo Cervi, nipote di Genoeffa Cocconi e figlio di Aldo Cervi. L’evento è organizzato da Cinecircolo Fuoriquadro e Anpi Bagnacavallo.

Lunedì 31 marzo, alle 19.30, al Teatro Goldoni si terrà l’incontro “Luoghi comuni e canzoni: una lunga storia d’amore” con Andrea Magnani accompagnato da Nicoletta Bassetti al violino. Informazioni e prenotazioni: 0545 61131 (Spi Cgil Bagnacavallo).

Presso la Chiesa di San Girolamo sono visitabili le mostre “Natura” di Gabriella Poma, con sculture e acquerelli dedicati alla visione femminile della natura, “Incisioni” di Paola Babini e “Cammino sulla donna” di A Me – Monica Pirazzoli, che intreccia arte, cultura, scultura e performance. Le mostre resteranno aperte fino al 15 marzo, con orario 10-12 e 17-19.

Inoltre, a marzo Cinema Palazzo Vecchio propone una rassegna speciale dedicata a storie di donne, raccontate e interpretate da donne e la Biblioteca “Taroni” mette a disposizione una bibliografia “al femminile”, disponibile per tutto l’anno.

Infine, l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova ha ideato il marchio “Donna è creatività”, per celebrare l’importante ruolo delle donne nel lavoro creativo.

Info:

Ufficio Cultura

0545 280864 – cultura@comune.bagnacavallo.ra.it

www.bagnacavallocultura.it