Mercoledì fine lavori sulla rete dell’acquedotto a San Zaccaria

2025-03-11

Servizio sostitutivo con due autobotti presso i parcheggi della scuola materna E. Foschi e della scuola elementare

Hera informa che mercoledì 12 marzo dalle 8.30 alle 15.30 terminerà i lavori per l’efficientamento della rete idrica iniziati ieri a San Zaccaria, lungo un tratto di via Dismano dal civico 397 al 667, all’altezza della nuova rotonda in costruzione da parte della Provincia.

L’intervento di chiusura acqua coinvolgerà tutto l’abitato di Zan Zaccaria: per far fronte alle esigenze di queste utenze, è previsto un servizio sostitutivo con due autobotti, che sosteranno per tutta la durata dei lavori nei parcheggi della scuola materna ‘E. Foschi’ e della scuola elementare di via Dismano 464.

Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.

Le utenze interessate saranno avvertite attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio

In caso di imprevisti i lavori verranno rinviati a data da destinarsi.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.