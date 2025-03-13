Russi ha dato il benvenuto a 30 neonati

2025-03-13

Proseguono i progetti «Benvenuti a Russi» e «Un albero per bimbo - Cresciamo insieme», rivolti a genitori e bebé



Nei giorni scorsi si è svolta a Russi la consegna dei kit omaggio per i nuovi nati nel 2024-2025, alla presenza della Vice Sindaca Grazia Bagnoli e con letture animate a cura della Coordinatrice pedagogica del Comune Saula Cicarilli. L’iniziativa fa parte del progetto «Benvenuti a Russi», promosso dal 2019 dall’Amministrazione comunale. «Il nostro intento - spiega la Sindaca Valentina Palli - è stringere in un forte abbraccio tutte le famiglie che si avventurano nel viaggio della genitorialità, rendere le salite che dovranno affrontare un po’ meno faticose e farle sentire al tempo stesso amate, accolte e protette da una comunità più grande, ovvero la loro Città. Nel kit che doniamo sono inserite cose utili, qualche agevolazione economica e un regalo a cui tengo in particolare: è un buono per comprare un albero, un modo importante per coltivare insieme ai nostri figli un pezzo del nostro pianeta».

Il kit «Benvenuto a Russi» contiene:

1) un libro da leggere ad alta voce ai bimbi dalla più tenera età

2) la guida «Benvenuti a Russi. Guida per i genitori e per i futuri cittadini»

3) il pieghevole dedicato al Nido d’Infanzia Comunale A.P. Babini

4) la Carta Benvenuti a Russi, un tesserino di riconoscimento per le famiglie dei nuovi nati del Comune di Russi che dà diritto a una serie di benefici e agevolazioni, utilizzabile fino al compimento dei 3 anni del bambino/a. Sul sito del Comune di Russi sono pubblicati i negozi aderenti all’iniziativa.

5) il modulo per richiedere il «Permesso Rosa» per i parcheggi.

6) un buono per ritirare un albero presso il vivaio Ortoflora di Orselli Giuseppe da piantare successivamente.

Oltre ad aderire da anni all'iniziativa regionale «Un albero per ogni neonato», dal 2022 il Comune di Russi sostiene anche il progetto «Un albero per bimbo - Cresciamo insieme» e regala un albero per ogni bambino nato o adottato durante l'anno, che potrà essere piantato dalla famiglia per fare in modo che le future generazioni crescano insieme al loro albero.

Con questi gesti simbolici l'Amministrazione Comunale intende implementare le iniziative non solo a sostegno alla natalità, ma anche in difesa dell'ambiente.

La consegna dei kit avviene a cadenza periodica. Il Comune provvederà a informare i neogenitori sulla data del prossimo evento.

Tutti i genitori che non hanno potuto partecipare alla consegna possono ancora ritirare il loro kit omaggio presso la Biblioteca comunale in via Godo Vecchia 10, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30).