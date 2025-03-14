Allerta maltempo, a Ravenna chiuse tutte le scuole

2025-03-14

Chiusi anche cimiteri e impianti sportivi, sospesi i mercati

Mentre continua il monitoraggio dei fiumi (in particolare il Lamone) a causa del maltempo che sta colpendo soprattutto le zone collinari, il Comune di Ravenna ha disposto per la giornata di domani, sabato 15 marzo, la chiusura in via precauzionale dei servizi educativi, di tutte le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale (Ie IeFP), delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, dei centri ricreativi e di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili, dei centri socio – occupazionali per disabili, degli impianti sportivi e dei cimiteri aventi sedi nel territorio comunale.

Saranno inoltre sospesi i mercati.

È infine vietato l’accesso, con effetto immediato fino a tutta la giornata di sabato 15 marzo, alle aree fluviali.

Si ricorda che per la giornata di domani sarà in vigore in tutta la provincia l'allerta rossa: Piena del Lamone, evacuazione totale per le persone che risiedono entro 300 metri dall’asta fluviale