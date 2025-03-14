Bagnacavallo: ordinanze di evacuazione e chiusure

2025-03-14

Il passaggio del colmo di piena del Lamone è previsto per la serata

Viste le allerte rosse emanate dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche, il Comune di Bagnacavallo ha emesso un’ordinanza di evacuazione totale fino a 300 metri di distanza dal fiume Lamone per tutto il territorio comunale, riguardante quindi le frazioni di Boncellino, Traversara, Villanova e Glorie.

Dai 300 metri fino a 1 chilometro di distanza dal fiume Lamone c’è l’obbligo di salire ai piani alti delle proprie abitazioni. Per chi fosse impossibilitato a farlo, c’è l’obbligo di evacuazione.

Le persone evacuate, se non diversamente organizzate, potranno recarsi presso il Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo.

Inoltre, per tutta la giornata di oggi e per domani, sabato 15 marzo, in tutto il territorio del Comune di Bagnacavallo è disposta la chiusura di:

scuole di ogni ordine e grado

servizi educativi

pre e post scuola

centri diurni

impianti sportivi

parchi

centri culturali comunali (musei e biblioteche)

centri ricreativi e di aggregazione giovanile

cimiteri

Sono vietate le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico e le attività culturali, ricreative e sportive. È annullato il mercato cittadino di sabato 15 marzo.

È interdetta la circolazione veicolare e pedonale in via Argine Lamone a Boncellino e sul ponte pedonale “Pungella” a Traversara.

Tutto il sistema di protezione civile è attivo e operativo, il Coc (Centro operativo comunale) è aperto ed è operativo il Centro di Coordinamento soccorsi (Ccs) della Prefettura.

Il passaggio del colmo di piena del Lamone nel territorio comunale è al momento previsto per la serata di oggi.

Per informazioni è stato attivato il numero dell’Urp 334 2192758, attivo fino alle 21 di oggi.

Per le sole emergenze è sempre attivo il numero verde della Polizia Locale 800 072525.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito e sui social del Comune.