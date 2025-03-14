Maltempo. Chiuso il ponte della ss 16 sul Lamone

2025-03-14

La prima ondata di piena sta transitando a Mezzano

Nel territorio del comune di Ravenna sta transitando la prima ondata di piena del Lamone e ne è prevista una seconda, più significativa, tra stanotte e domani mattina, sabato 15 marzo.

Data la situazione, Anas e Comune di Ravenna hanno convenuto di chiudere a scopo precauzionale il ponte sul Lamone della statale 16 Adriatica a Mezzano. Le deviazioni saranno segnalate sul posto.

Si raccomanda di rispettare le ordinanze di evacuazione, si ricorda che per necessità è attivo l’hub alla palestra dell’Iti, con ingresso da via Cassino a Ravenna, e si ricordano i principali comportamenti da adottare a tutela della propria incolumità e di quella degli altri:

evitare il più possibile gli spostamenti non necessari;

prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi;

stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili, moli, dighe foranee e spiagge

non accedere ai capanni;

non accedere ai sottopassi se allagati;

in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.

Tutti i cittadini sono invitati a monitorare costantemente il sito e i canali social del sindaco Fabio Sbaraglia e del Comune e ad ascoltare attentamente eventuali chiamate dallo 0544.485848. È il numero di Alert System, il servizio del Comune di Ravenna che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza; chi non lo avesse ancora fatto è invitato a iscriversi attraverso questo link: https://registrazione.alertsystem.it/ravenna.

Per segnalazioni ed emergenze si possono chiamare il 115 (Vigili del fuoco) e lo 0544.219219 (Polizia Locale).