Maltempo Faenza: in attesa della piena chiusi al traffico veicolare il Ponte delle Grazie e il Bailey

2025-03-14

Secondo le indicazioni di ArpaE la piena a Faenza è attesa tra le 16 e le 18

In previsione del picco di piena, atteso a Faenza tra le 16 e le 18, a Faenza è stata disposta la chiusura al traffico veicolare sul ponte Bailey. Chiuse prudenzialmente anche via Uccellina traversa della provinciale per Modigliana e via Cimatti in Borgo. Per agevolare gli spostamenti i varchi ZTL sono stati disattivati e si potrà parcheggiare liberamente anche in centro storico, così da spostare le auto dalle zone maggiormente a rischio nei pressi del fiume. Il sindaco ricorda ai faentini di spostarsi ai piani alti, almeno fino a quando la piena non sarà passata.