Bassa Romagna: giornata del ricordo delle vittime di mafia, nelle mense scolastiche il menù di Libera terra

2025-03-17

Sarà servito nelle prime giornate di primavera nei nidi, scuole d'infanzia e primarie

Il 21 marzo l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna aderisce alla 30esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

In alcune giornate comprese tra il 17 e il 21 marzo nelle mense scolastiche dei Comuni della Bassa Romagna verrà introdotta la pasta di semola biologica di Libera Terra nel menù giornaliero.

Libera Terra è un’associazione di cooperazione sociale che coltiva, nel rispetto dell’ambiente e della dignità della persona, le terre confiscate alla mafia e restituite alla collettività.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con Bassa Romagna Catering, soggetto gestore del servizio di ristorazione scolastica per i Comuni dell’Unione. All’iniziativa aderisce inoltre l’associazione Amici della scuola per il Comune di Bagnara di Romagna.