Manutenzione straordinaria sulla linea Bologna-Rimini: modifiche al servizio ferroviario a Faenza

Sospensione della circolazione dei treni. Previsti bus sostitutivi e modifiche agli orari

Dalle 23.30 di venerdì 21 alle 04.00 di lunedì 24 marzo Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna – Rimini, fra le stazioni di Faenza e Forlì.

In particolare, verranno realizzati interventi di impermeabilizzazione di un viadotto ferroviario, composto da quattro arcate in muratura e della lunghezza di circa 100 metri, mediante la posa di una speciale membrana. Per eseguire i lavori sarà necessaria la temporanea rimozione dei binari, delle traverse e della massicciata ferroviaria, con sospensione della circolazione dei treni fra le stazioni di Faenza e Forlì.

Le modifiche al servizio ferroviario sono consultabili sui canali di acquisto delle imprese ferroviarie.

Circa 40 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici che saranno impegnati nel cantiere con l’ausilio di 20 mezzi d’opera.

L’investimento di RFI è di 2 milioni e 300 mila euro.

Trenitalia, Trenitalia Tper: modifiche alla circolazione sulla linea Bologna - Rimini

· sabato 22 e domenica 23 marzo

· i sistemi di acquisto sono aggiornati

Sabato 22 e domenica 23 marzo il servizio di Trenitalia e Trenitalia Tper sulla linea Bologna – Rimini subirà alcune modifiche.

I provvedimenti sono necessari per consentire al gestore dell’infrastruttura di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, che richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria fra Faenza e Forlì.

I sistemi di acquisto sono aggiornati.

Nel dettaglio:

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale; i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia, a eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.