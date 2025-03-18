Marina di Ravenna. Confermata corsia preferenziale in viale delle Nazioni

2025-03-18

Al varco sarà installata una telecamera per il controllo degli accessi

È confermata anche per la prossima estate l’istituzione in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord), della corsia riservata al transito del Navetto, di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli. La corsia riservata, introdotta l’estate scorsa con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, i tempi di percorrenza e diminuire gli accodamenti, in particolare per velocizzare il servizio del Navetto, sarà attiva nei giorni festivi e prefestivi dal 15 giugno al 1° settembre.

Per regolamentare la corretta circolazione dei mezzi autorizzati sono in corso le attività relative all’installazione di un sistema sanzionatorio di telecontrollo degli accessi, in corrispondenza della rotonda della Colonia.

“Durante i confronti avuti con le associazioni di categoria e il Consiglio territoriale – affermano gli assessori al Turismo, Giacomo Costantini, e alla Mobilità, Gianandrea Baroncini – sono stati condivisi i risultati della scorsa estate, che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati: velocizzare il percorso del Navetto, migliorare la fruizione in sicurezza di viale delle Nazioni, favorire l’utilizzo dei parcheggi scambiatori e aumentare la rotazione dei parcheggi, compresi quelli di via Lungomare, utili sia alla frequentazione della spiaggia che per la rete commerciale di Marina. Abbiamo quindi confermato anche per l’estate 2025 la corsia preferenziale, che grazie allo strumento di controllo elettronico potrà essere attivata in maniera più flessibile, migliorando ulteriormente la fruizione del lido. Confermiamo inoltre, in aggiunta al Navetto, che la linea 60 (Freccia blu) sarà gratuita all’interno di Marina”.

La Freccia blu, che partirà a giugno, collegherà la stazione ferroviaria al lungomare e viceversa, con fermate in tutti i bagni fino a tarda sera, fermerà anche nel parcheggio scambiatore di via Trieste, facilitando il raggiungimento della spiaggia durante la settimana. Dal parcheggio scambiatore di via Trieste in direzione Marina di Ravenna e sul percorso inverso, il servizio sarà gratuito. Il servizio del Navetto invece partirà da Pasqua e presto sarà comunicato il calendario degli orari completo.

Infine, non cambieranno, rispetto all’anno scorso, le tariffe della sosta sulle righe blu attive venerdì, sabato e domenica.

Ricordiamo che, come l’anno scorso, i veicoli che non possono circolare nella corsia riservata, per raggiungere il lungomare di Marina di Ravenna potranno percorrere via Trieste dalla rotonda dei Pinaroli alla rotonda dei Lagunari, via Ciro Menotti dalla rotonda dei Lagunari a viale delle Nazioni e viale delle Nazioni. Nei giorni in cui sarà attiva la corsia riservata, in corrispondenza dell’intersezione tra gli stradelli del Parco Marittimo (stradelli di ingresso e uscita dagli stabilimenti balneari) e viale delle Nazioni/Pace verrà istituita la direzione obbligatoria a sinistra (eccetto autorizzati); in corrispondenza dell’intersezione tra le strade a fondo chiuso poste sul lato opposto e viale delle Nazioni/Pace verrà istituita la direzione obbligatoria a destra (eccetto autorizzati).