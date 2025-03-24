Lugo: alla biblioteca Trisi un nuovo ciclo di incontri per affrontare le «Solitudini»

2025-03-24

Quattro appuntamenti a partire da mercoledì 26 marzo con gli psicologi Alessandro Arena e Pamela Sparacino

Partirà mercoledì 26 marzo, alla biblioteca Trisi di Lugo, un nuovo ciclo di incontri pubblici organizzato dal Centro di salute mentale e incentrato sul tema delle «Solitudini». Gli incontri saranno sviluppati a partire dalla lettura di brani letterari per introdurre i temi e stimolare i racconti personali dei partecipanti. I testi e le letture saranno scelti dalle bibliotecarie Teodorica Angelozzi, Maria Chiara Sbiroli e Annarita Tasselli, mentre gli psicologi Alessandro Arena e Pamela Sparacino guideranno gli incontri con i partecipanti, controllando il dialogo condiviso anche in presenza di vissuti forti ed emozioni di difficile gestione.

Il percorso affronterà il tema della solitudine nelle sue varie declinazioni e si configura come pratica di welfare culturale nonché invito a riflettere e a relazionarsi con gli altri, con l'obiettivo di creare un'azione preventiva nei confronti del disagio, individuando pratiche collettive di contrasto all'isolamento.

Gli incontri si terranno a cadenza mensile, nei mercoledì sera alle 20.30. Mercoledì 26 marzo si partirà con il tema «Amore e solitudine», seguito il 23 aprile da «La solitudine del corpo», il 28 maggio dalla «Solitudine sociale» e l’11 giugno dalla «Solitudine impossibile nell’era della connessione perenne».

La biblioteca Trisi sta lavorando, da alcuni anni, a progetti culturali che prevedono un coinvolgimento diretto degli operatori dell’Ausl Romagna. Tra questi la rassegna «Ti ascolto», che mira a contrastare il ritiro sociale, nonché la Giornata di promozione del benessere psicologico, che lo scorso 10 ottobre venne organizzata insieme agli psicologi del Centro di salute mentale.