Beccato a vendere droga, nella stanza del B&B in cui alloggia scovati 300g di cocaina

2025-04-01

Arresto della GdF a Lugo

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna, nel corso di controlli predisposti in orario serale per reprimere il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso a Lugo cliente e fornitore nell’atto dello scambio della droga.

I preliminari accertamenti hanno permesso di verificare come il venditore non fosse un cittadino residente nella provincia, ma un soggetto straniero entrato, per motivi di turismo, nel territorio nazionale lo scorso mese di dicembre, che risultava aver preso in affitto una stanza in un vicino B&B.

La perquisizione della stanza presso la struttura ricettiva ha dunque permesso di rinvenire, abilmente occultati sotto il mobile della cucina, alcuni sacchetti di plastica al cui interno vi erano oltre 300 grammi di cocaina, nonché 1.150 euro in contanti.

La sostanza stupefacente e il denaro, ritenuto provento della precedente attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro e il soggetto è stato tratto immediatamente in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la locale Casa Circondariale. Il Giudice per le Indagini preliminari, convalidando l’attività di polizia svolta, ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere.

L’operazione, oltre a confermare i massimi livelli di attenzione prestati dalle Fiamme Gialle nello specifico settore, si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione, disposto dal Comando Provinciale di Ravenna, al fine di garantire maggior sicurezza nelle aree più sensibili della provincia.

Per il principio della presunzione di innocenza, evidenziano le Forze dell'Ordine in una nota, le responsabilità penali derivanti dal contesto investigativo descritto saranno definitivamente accertate solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.