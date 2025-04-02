Porto. Passaggio di consegne alla Direzione Marittima: il capitano di vascello Michele Maltese lascia Ravenna
Dal 7 aprile il comando passa a Marco Landi, suo vice
Cambio al vertice per il comando regionale della direzione marittima dell’Emilia-Romagna e del compartimento marittimo di Ravenna: il capitano di vascello Michele Maltese si trasferirà a Palermo per assumere l’incarico di comandante del porto e direttore marittimo della Sicilia occidentale.
A darne notizia Il Resto del Carlino in edicola oggi in cui si legge che a partire da lunedì 7 aprile prenderà le redini il comandante in seconda, il capitano di vascello Marco Landi.