Miglioramento energetico e sismico per 34 alloggi in totale. L’importo dei lavori è di poco meno di un milione e mezzo di eur

Sono terminati i lavori alle Case Acer di viale Europa 120-122 e 124-126 a Lugo. L’intervento, inserito nel programma «Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica», ha portato alla riqualificazione energetica e al miglioramento sismico dei due fabbricati, uno composto da dieci alloggi e l’altro da ventiquattro, tutti serviti da vani scala comuni.

L’importo dei lavori è pari a 1.460.989,87 euro, in parte finanziati attraverso il Fondo complementare e in parte con risorse del Comune di Lugo.

L’edificio al civico 120-122 di viale Europa è stato migliorato in termini strutturali. Si è lavorato in particolare sulle murature portanti e sulle relative fondazioni, oltre che all’efficientamento energetico, attraverso la posa di un cappotto termico su tutte le facciate, la posa dei serramenti esterni ad alta efficienza energetica, la sostituzione con caldaie a condensazione e il parziale rinnovo dell’impiantistica, con particolare attenzione alla ventilazione dei locali, attraverso l’installazione di un sistema di ventilazione meccanizzata puntuale.

Per quanto riguarda l’edificio al civico 124-126, il progetto ha portato all’efficientamento energetico, attraverso la posa di un cappotto termico su tutte le facciate, la posa di serramenti esterni ad alta efficienza energetica, la sostituzione con caldaie a condensazione e l’installazione di ventilazione meccanizzata puntuale dei locali, per una corretta salubrità degli stessi.

In entrambi gli edifici sono stati messi in sicurezza i percorsi di accesso al coperto, attraverso scale retrattili e un sistema linea-vita, oltre al rifacimento del manto di copertura.

L’efficienza degli edifici completamente riqualificati è migliorata di due classi energetiche per almeno il 90% degli alloggi, comportando un importante risparmio nei consumi.

L’intervento si è sviluppato grazie al gruppo di progettazione di Acer Ravenna, con la collaborazione di professionisti esterni incaricati per alcune materie specialistiche. La C.E.A.R. di Ravenna si è occupata di eseguire i lavori con diverse ditte del territorio, in buona parte lughesi.