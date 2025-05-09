In programma un sopralluogo aperto a tutti e ulteriori approfondimenti per le parti interessate alla gestione degli spazi

Sono in programma due nuovi appuntamenti nell’ambito del percorso partecipativo per la gestione dei nuovi spazi polifunzionali in fase di realizzazione in via Emaldi 20 a Lugo.

Il primo dei due incontri si terrà martedì 13 maggio alle 18 nella sala Codazzi della biblioteca «Fabrizio Trisi» di Lugo e sarà aperto alla cittadinanza e ai soggetti interessati alla gestione dell’edificio. Dopo un momento di ritrovo, i partecipanti avranno l’occasione di prendere parte a un sopralluogo nei locali di via Emaldi; al termine, gli interessati saranno coinvolti in un’attività laboratoriale in biblioteca, per condividere quanto emerso e ragionare su spazi e attrezzature funzionali alle attività sperimentali e future.

L’incontro successivo si terrà mercoledì 28 maggio, sempre alle 18, questa volta al Salone estense della Rocca di Lugo. In questo caso i destinatari sono le parti interessate alla gestione dell’edificio. Durante la sessione, i partecipanti approfondiranno i modelli gestionali per definire congiuntamente un cronoprogramma per la sperimentazione della gestione dello spazio. L’incontro sarà strutturato sul modello laboratoriale, per coinvolgere attivamente i presenti.

Per iscriversi agli incontri è necessario compilare il modulo disponibile al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2xH1GsuJE5C7Pj6Dsr_REDnk4Uv0eRUrD5W039Ac42q7fWw/viewform. È richiesta massima puntualità.

Il progetto complessivo di via Emaldi 20 porterà alla creazione di spazi urbani capaci di ospitare più realtà: un auditorium, uno spazio dedicato ad attività formative sulle nuove tecnologie e locali da destinare ad attività aggregative orientate alle nuove generazioni. Il percorso è stato avviato a novembre 2024 e ha coinvolto decine di cittadini, associazioni e imprenditori, che hanno partecipato ai numerosi incontri di coprogettazione svoltisi in questi mesi.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto «Open labs Bassa Romagna», promosso dall’Ucbr per innescare e supportare processi di trasformazione digitale attraverso servizi e attività formative sulle nuove tecnologie per migliorare le competenze informatiche e in generale la qualità della vita.

«Open labs Bassa Romagna» è finanziato tramite l’Atuss, l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile che attraverso i fondi europei della Regione Emilia-Romagna (Fesr, Fondo europeo di sviluppo regionale, e Fse+, Fondo sociale europeo plus) guida le politiche di investimento della Bassa Romagna nel triennio 2024-2026.