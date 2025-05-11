L’iniziativa è aperta a tutti ed è organizzata da Pro loco, Auser, «Fusignano è più»con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale

Sabato 17 maggio dalle 9.30 a Fusignano si terrà una iniziativa di volontariato dedicata al decoro urbano: su idea della Pro Loco, per due ore i partecipanti si dedicheranno alla raccolta di rifiuti ed estirpazione delle erbe infestanti lungo le strade del paese.

Il ritrovo è in piazza Corelli, da cui ci si sposterà in piccoli gruppi organizzati per le varie zone del centro. I volontari sono invitati a indossare abiti comodi, portare acqua per bere e guanti; troveranno invece già sacchi e pinze raccogli rifiuti messi a disposizione da Hera.

L’iniziativa è aperta a tutti ed è organizzata in collaborazione con Auser e la rete di imprese «Fusignano è più», con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale, che metterà a disposizione sacchi di sale per essiccare le erbe infestanti senza uso di diserbanti sintetici.