Mercoledì 21 maggio nella Sala del Consiglio di Solarolo, la conferenza storico-scientifica dal titolo “L’affare Matteotti”

Mercoledì 21 maggio, alle ore 20.30, la Sala del Consiglio di Solarolo, ospiterà la conferenza del prof. Luca Rosetti dal titolo “L’affare Matteotti”. Giacomo Matteotti, oltre ad essere stato uno strenuo oppositore del regime fascista ed averne denunciato per primo i metodi violenti ed antidemocratici negli anni Venti, a inizio secolo lotta per i diritti dei lavoratori del Polesine, promuove numerose riforme sociali e si batte per la pace fra i popoli, contro i nazionalismi che saranno la causa della Grande Guerra. La conferenza guidata da Rosetti, curatore del ciclo di lezioni “Il Calendario Civile degli Italiani. Lo spettacolo della storia”, offrirà un’analisi documentata sugli eventi che hanno segnato la politica italiana degli anni Venti. A 140 anni dalla nascita di Giacomo Matteotti, il Comune di Solarolo invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di approfondimento e memoria. L’ingresso è libero e gratuito. L’iniziativa, promossa dal Comune di Solarolo, intende approfondire la figura del politico socialista e il contesto storico del suo assassinio, all’interno della lotta per la libertà e la democrazia.