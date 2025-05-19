Dopo 7 mesi tornano regolari i collegamenti tra Ravenna e Porto Fuori

È stata riaperta al transito questa mattina, lunedì 19 maggio, la viabilità comunale di via Stradone, di collegamento tra la città di Ravenna e la località Porto Fuori, chiuso dal 19 ottobre scorso per la demolizione e ricostruzione del cavalcavia sopra la ss 67 “Classicana”.

Dopo 7 mesi (inizialmente la durata prevista dei lavori era di circa 6), tornano quindi regolari i collegamenti tra Ravenna e Porto Fuori.

Al via invece una nuova fase dei lavori che interesserà la ss 67, tra il km 220,500 ed il km 223,900, con modifiche alla viabilità: Riapre via Stradone tra Ravenna e Porto Fuori